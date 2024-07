Prey – La grande caccia: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, venerdì 12 luglio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Prey – La grande caccia, film del 2024 di genere thriller diretto da Mukunda Michael Dewil. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una giovane coppia è costretta a lasciare la stazione missionaria cristiana nel deserto del Kalahari dove prestava servizio dopo essere stata minacciata di morte da una banda militante estremista. Dopo essere sopravvissuti allo schianto dell’aereo che li stava riportando a casa, i due devono combattere per la propria incolumità affrontando i nemici e la natura selvaggia.

Prey – La grande caccia: il cast

Abbiamo visto la trama di Prey – La grande caccia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Ryan Phillippe

Emile Hirsch

Mena Suvari

Jeremy Tardy

Dylan Flashner

Tristan Thompson

Michaela Sasner

Alpha Miknas

Theo Bongani Ndyalvane

Mohamed Hakeemshady

Godwin Asamoah Obeng

Matondo Kiantandu

Streaming e tv

Dove vedere Prey – La grande caccia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 12 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.