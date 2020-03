Pretty Woman: il testo della canzone del film

PRETTY WOMAN TESTO – Stasera, 4 marzo 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda il film Pretty Woman. Film reso famoso anche dalla sua colonna sonora resa indimenticabile per la sua canzone principale: Oh, Pretty Woman di Roy Orbison. Di seguito il testo della canzone principale del film in onda stasera su Rai 1:

Pretty woman, walking down the street

Pretty woman, the kind I like to meet

Pretty woman

I don’t believe you, you’re not the truth

No one could look as good as you

Mercy

Pretty woman, won’t you pardon me?

Pretty woman, I couldn’t help but see

Pretty woman

Then you look lovely as can be

Are you lonely just like me?

Wow

Pretty woman, stop a while

Pretty woman, talk a while

Pretty woman, gave your smile to me

Pretty woman, yeah yeah yeah

Pretty woman, look my way

Pretty woman, say you’ll stay with me

‘Cause I need you, I’ll treat you right

Come with me baby, be mine tonight

Pretty woman, don’t walk on by

Pretty woman, don’t make me cry

Pretty woman, don’t walk away, hey, okay

If that’s the way it must be, okay

I guess I’ll go on home, it’s late

There’ll be tomorrow night, but wait

What do I see

Is she walking back to me

Yeah, she’s walking back to me

Oh, oh, pretty woman

Il testo tradotto in italiano

La traduzione in italiano del testo di Pretty Woman, canzone del film in onda stasera su Rai 1:

Bella donna, che cammini per la strada

bella donna, del tipo che mi piacerebbe incontrare

bella donna, non posso crederci

non sei vera

Nessuna potrebbe essere bella quanto te

misericordia

Bella donna, perdonami

bella donna, non ho potuto fare a neno di guardare

bella donna, che appari adorabile come potrebbe essere

sei sola quanto me?

Grrrrrrowl

Bella donna, fermati un momento

bella donna, parliamo un po’

bella donna, sorridimi

bella donna, sì, sì, sì

bella donna, guarda dalla mia parte

bella donna, dimmi che rimarrai con me

perchè ho bisogno di te, ti trattero bene

vieni con me baby, sii mia questa notte

Bella donna non te ne andare

bella donna, non farmi piangere

bella donna, non andare via

hey, ok

se è in questo modo che deve andare, ok

Credo che andrò a casa, è tardi

forse domani sera, ma aspetta

cosa vedo

è lei che torna da me

sì, sta tornando da me

oh, oh, bella donna

