Press Play – La musica della nostra vita: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 23 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Press Play – La musica della nostra vita, film del 2022 diretto da Greg Björkman. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una giovane donna ha la possibilità di salvare l’amore della sua vita quando scopre che il nastro che hanno realizzato insieme può trasportarla indietro nel tempo. Laura e Harrison vivono la loro storia d’amore lasciandosi trasportare dalla musica. Dischi, CD, cassette: ogni supporto da ascoltare è un segno del loro sentimento, e ogni brano caratterizza i loro sentimenti. Un giorno, però, un incidente toglierà la vita a Harrison. Il filo sembrerà spezzarsi, irrimediabilmente. Riascoltando una cassetta che il ragazzo le aveva lasciato come regalo, a Laura accadrà qualcosa di straordinario: premendo play sul registratore, verrà portata indietro…

Press Play – La musica della nostra vita: il cast

Abbiamo visto la trama di Press Play – La musica della nostra vita, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lewis Pullman: Harrison

Clara Rugaard: Laura

Christina Chang: signora Knott

Danny Glover: Cooper

Matt Walsh: sig. Knott

Lyrica Okano: Chloe

Kekoa Kekumano: Jason

Luke Lenza: Brett

Streaming e tv

Dove vedere Press Play – La musica della nostra vita in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 23 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.