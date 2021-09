Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 6 settembre 2021 su Rai 3

Questa sera, lunedì 6 settembre 2021, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d'inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona.

I servizi e le inchieste di stasera

Un doppio viaggio nel mondo delle criptovalute, un mercato in rapida crescita che già oggi vale 2000 miliardi di dollari, e in quello delle banche, che hanno attraversato la crisi scatenata dalla pandemia e si preparano a entrare in una dimensione nuova, con meno contante, meno sportelli e sempre più digitale. Lo racconta il nuovo appuntamento con "PresaDiretta", dal titolo "La guerra dei soldi", di Riccardo Iacona con Raffaele Marco Della Monica, Luigi Mastropaolo, Elena Stramentinoli, Andrea Vignali, Lorenzo Calanchi. Le criptovalute nascono poco più di dieci anni fa, all'indomani della crisi finanziaria del 2008 e si propongono subito come una vera e propria rivoluzione del sistema monetario dal basso. Una moneta contante digitale, affidabile, senza intermediari, senza padroni, con un rapporto alla pari tra chi la compra e chi la vende. E il successo è planetario. Un solo Bitcoin, la più diffusa e più importante tra le criptomonete, in 13 anni è arrivato a valere da 0 a 52mila euro. Oggi le criptovalute sono quotate in Borsa e il mondo delle criptomonete finanzia settori importanti dell'economia reale, primo fra tutti lo sport. E sulla scia del successo proprio del Bitcoin sono nate altre migliaia di criptovalute, non sempre senza incidenti di percorso. Quali sono i rischi per chi decide di investire in criptovalute? E come rispondono le banche alla sfida lanciata dalle nuove criptomonete?