Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 29 agosto 2022 su Rai 3

Questa sera, lunedì 29 agosto 2022, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda lunedì 29 agosto 2022 alle ore 21,20 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

La puntata di questa sera di Presa Diretta si intitola “Guerra e fame”. Una puntata dedicata alla guerra del grano innescata dal conflitto in Ucraina, ma anche dai cambiamenti climatici e dagli speculatori. Un effetto domino che ha prodotto un’ondata di carestie e tensioni sociali nei Paesi già poveri, il rincaro per la spesa alimentare che mette in difficoltà le famiglie di tutta Europa e fatto emergere le contraddizioni del modello agricolo dell’Occidente, che produce e spreca troppo. Ospite in studio con Riccardo Iacona, Maurizio Martina vicedirettore generale della FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

Presa Diretta è andata in Ucraina, uno dei principali produttori al mondo di cereali, a vedere le conseguenze dirette della guerra sulla produzione e sul raccolto. La riapertura dei porti ucraini alle navi che trasportano il grano risolverà la crisi mondiale? E poi in Libano, dove la mancanza di farina e il costo dell’energia per fare il pane rischiano di mandare il Paese in default.

Secondo la Banca Mondiale, ogni aumento di 1 punto percentuale dei prezzi dei prodotti alimentari spinge 10 milioni di persone in condizioni di povertà estrema. Perché allora il rincaro del cibo spesso non ha nulla a che fare con la carenza di quel prodotto? C’è chi si arricchisce sulla fame del mondo? Banche, assicurazioni, hedge fund, fondi pensione, fondi di investimento sono diventati i grandi protagonisti del mercato finanziario delle materie prime. Con quali effetti?

Come vengono distribuiti i sussidi europei all’agricoltura e agli allevamenti, chi ci guadagna davvero e chi viene penalizzato? PresaDiretta è stata in Ungheria, dove la maggior parte della terra è nelle mani di grandi latifondisti, la speculazione sui terreni agricoli è diffusa, i piccoli agricoltori stanno scomparendo e l’agricoltura biologica è minima rispetto a quella intensiva. Chi si oppone al progetto di una nuova politica agricola europea più sostenibile per l’ambiente? vi aspetta questa sera, lunedì 29 agosto 2022, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.