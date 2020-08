Presa Diretta, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, lunedì 24 agosto 2020 su Rai 3

Questa sera, 24 agosto 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda Presa Diretta, il programma di approfondimento condotto da Riccardo Iacona. La popolare trasmissione torna con otto nuove puntate, con servizi, inchieste ed approfondimenti. La prima puntata di stasera è dedicata al terremoto del Centro Italia, in occasione del quarto anniversario del sisma. A che punto è la ricostruzione? Ma quali sono le anticipazioni, gli ospiti e i temi di Presa Diretta di stasera? Scopriamolo insieme.

Presa Diretta, le anticipazioni della puntata di stasera

La puntata di questa sera di Presa Diretta è caratterizzata da un viaggio all’interno del cratere del sisma che si è abbattuto sul centro Italia esattamente quattro anni fa. La ricostruzione però purtroppo non è mai decollata. I soldi c’erano, eppure le zone terremotate di Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio sembrano dimenticate e abbandonate al loro destino.

In studio, ospiti di Riccardo Iacona, Carlo Cottarelli, economista e direttore dell’Osservatorio per i Conti Pubblici Italiani; Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico; Nicola Alemanno, sindaco di Norcia; Cesare Spuri, direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione per la Regione Marche. A quattro anni dalla prima scossa un pezzo dell’Italia centrale è ancora in ginocchio e rischia di spopolarsi definitivamente. Le macerie non ancora rimosse del tutto, i cantieri privati e quelli pubblici che non riescono a partire, le imprese che non ce la fanno più, la popolazione sparsa tra hotel, casette e container. I sindaci che denunciano: c’è troppa burocrazia.

Ma c’è anche la svolta positiva delle iniziative messe in campo dal nuovo Commissario Straordinario alla Ricostruzione e le novità contenute nel decreto Semplificazione e in quello di Ferragosto che potranno accelerare una ricostruzione mai partita. Tra i temi della puntata di oggi di Presa Diretta, in prima serata su Rai 3, anche le mappe di pericolosità sismica, quelle che ci dicono quali aree del Paese sono più o meno a rischio. Sono davvero affidabili?

Oggi l’Italia colpita dal sisma aspetta di capire se le misure previste dal Decreto Semplificazioni riusciranno a sbloccare finalmente i cantieri. Presa Diretta è andata a Genova durante la ricostruzione del ponte Morandi, per capire se rappresenta un modello esportabile per le opere pubbliche. Ma se non siamo riusciti a spendere i soldi stanziati per il sisma in quattro anni, ce la faremo ad affrontare la prova di una Ricostruzione ancora più impegnativa, quella dell’economia nazionale devastata dalla pandemia? Appuntamento questa sera, 24 agosto 2020, su Rai 3 con la prima puntata della nuova edizione di Presa Diretta, condotta da Riccardo Iacona, a partire dalle 21.20.

Potrebbero interessarti Pietro Mennea – La freccia del Sud: trama, cast, streaming del film Pietro Mennea – La freccia del sud: il cast del film Out of time: trama, cast e streaming del film