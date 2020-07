Premio Strega 2020, dove seguire la diretta della cerimonia e scoprire il vincitore

Questa sera, giovedì 2 luglio 2020, verrà trasmessa in diretta la cerimonia del Premio Strega dove si eleggerà il vincitore della 74esima edizione. Il Premio Strega è sicuramente il riconoscimento letterario più importante d’Italia. Nato a Benevento, il Premio quest’anno dovrà fare i conti anche con il Coronavirus. Ciò nonostante, la cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 3 con uno speciale in diretta proprio dal Ninfeo di Villa Giulia a Roma. L’evento verrà trasmesso in seconda serata, a partire dalle ore 23:05, e sarà condotto da Giorgio Zanchini che guiderà la serata fino al momento più importante, quando si scoprirà chi ha vinto quest’edizione del Premio. A chi toccherà il titolo di vincitore? Sarà nuovamente Veronesi a trionfare con il suo Il colibrì oppure toccherà al giallo di Carofiglio? O sarà l’unica donna, Valeria Parrella, a conquistare il pubblico con lo straziante racconto di Almarina? Questi sono i tre nomi più votati del premio di quest’anno.

Premio Strega 2020, dove vedere in diretta tv e streaming

Ma dove seguire la cerimonia del Premio Strega? Quest’anno, a partire dalle ore 23:05, l’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3. Il terzo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 3 del telecomando, ma anche al tasto 503 per la versione HD; chi dispone di un decoder Sky invece può trovarlo al tasto 103. Chi invece vuole seguire la diretta streaming dell’evento può accedere alla piattaforma RaiPlay, tramite cui sarà possibile selezionare il programma o il canale d’interesse e seguire l’annuncio in diretta.

Questa sera saranno in sei a sfidarsi per il titolo di vincitore del Premio Strega: vedremo in gara Il colibrì di Veronesi, Almarina di Parrella, La misura del tempo di Carofiglio, Ragazzo italiano di Ferrari, Tutto chiede salvezza di Mencarelli e Febbre di Bazzi. In più, lo speciale Premio Strega permetterà di ripercorrere, in compagnia di Corrado Augias, le tappe fondamentale di questi primi 20 anni del Duemila, dall’attentato alle Torri Gemelle alla pandemia del Covid-19 e scoprire il ruolo della letteratura, il modo in cui ha raccontato questi eventi. In più, la serata dedicherà anche un omaggio ad Andrea C amilleri, l’amato autore siciliano, padre letterario del Commissario Montalbano, scomparso nel 2019. Durante la cerimonia, si ricorderà il celebre scrittore con immagini originali.

