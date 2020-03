Poveri ma ricchi: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5

Poveri ma ricchi: trama, cast, trailer e streaming

Questa sera, 5 marzo 2020, va in onda in prima serata su Canale 5 il film Poveri ma ricchi, divertente commedia del 2016 diretta da Fausto Brizzi. La pellicola è liberamente tratta dall’originale francese Les Tuche. Nel cast attori molto famosi e amati dal pubblico come Christian De Sica, Enrico Brignano e Lucia Ocone. Il film ha avuto anche un sequel, Poveri ma ricchissimi. Meglio felici e senza soldi o ricchi ma infelici? È la domanda intorno a cui ruota Poveri ma ricchi, il film diretto da Fausto Brizzi e in onda stasera su Canale 5 dalle 21.20.

Poveri ma ricchi: la trama del film

La storia ruota attorno alle avventure della famiglia Tucci di Torresecca, un paesino della campagna romana, in cui vivono Danilo e Loredana, i genitori, i loro figli Tamara e Kevi (senza la “n” finale per ignoranza del padre), lo zio Marcello e la nonna Nicoletta. Nonostante la situazione economica sia tutt’altro che florida, sono una famiglia allegra e unita che vive in maniera semplice e serena. Un giorno però Loredana vince alla lotteria ben cento milioni di euro: tutta la famiglia decide di godersi la vincita senza dire niente a nessuno, per evitare che tutto il paese venga da loro a chiedere soldi. Ben presto, però, il loro segreto viene svelato e così tutta la famiglia Tucci decide di emigrare a Milano e ripartire da zero.

Arrivati in città, i protagonisti del film Poveri ma ricchi possono finalmente utilizzare i loro soldi senza doversi più nascondere. Per questo si trasferiscono dapprima in un albergo a cinque stelle per poi comprare un attico di lusso, spendendo in maniera indiscriminata. Nel frattempo Marcello conosce Valentina, una cameriera dell’hotel, e se ne innamora, ma poiché la ragazza non sopporta le persone ricche, si finge un poveraccio e, per amore, si trova anche un lavoro come lavapiatti all’interno dello stesso albergo. Quando il giorno del compleanno di Marcello Valentina lo invita a casa sua per festeggiare, tra i due scocca la scintilla e inizia così una storia d’amore.

Una inaspettata e sgradita sorpresa stravolgerà però la nuova vita da ricchi della famiglia Tucci, secondo la trama di Poveri ma ricchi. Danilo decide di investire tutti i soldi rimasti per allestire una scuderia di Formula 1, ma viene truffato e così tutti i protagonisti del film si ritrovano di nuovo poveri e costretti a tornare alla loro vecchia vita nella piccola Torresecca. L’unico a rimanere a Milano è Marcello che si sposa con Valentina. Tuttavia il ritorno alla normalità fa bene alla famiglia, che ritrova la coesione perduta a causa dell’improvviso arricchimento. Alla fine, Kevi rivela che la truffa subìta dal padre in realtà è tutta una montatura ideata da lui e che, grazie all’aiuto dell’ormai inseparabile maggiordomo Gustavo, è riuscito a salvare i risparmi della famiglia.

Poveri ma ricchi, il cast

Tanti gli attori che prendono parte a questa divertente commedia diretta da Fausto Brizzi. Su tutti, come protagonisti, Christian De Sica ed Enrico Brignano accompagnati da Lucia Ocone, Anna Mazzamauro e Lodovica Comello. Ecco il cast completo e i personaggi interpretati:

Christian De Sica: Danilo Tucci

Enrico Brignano: Marcello Bertocchi

Lucia Ocone: Loredana Bertocchi

Anna Mazzamauro: Nonna Nicoletta

Giulio Bartolomei: Kevi Tucci

Lodovica Comello: Valentina

Federica Lucaferri: Tamara Tucci

Ubaldo Pantani: Gustavo

Massimo Ferrero: paesano di Torresecca

Alessandra Carrillo: commessa di Unieuro

Gianmarco Tognazzi: Lallo De Bernardi

Paolo Casiraghi: Luigi Sleiter

Camila Raznovich: Danila Sleiter

Giobbe Covatta: Don Genesio

Luca Sandri: concierge del Grand Hotel

Bebo Storti: capocuoco

Stefano Ambrogi: capo di Danilo

Al Bano: se stesso

Gabriel Garko: se stesso

Il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film stasera su Canale 5:

Poveri ma ricchi, diretta tv e streaming

Il film Poveri ma ricchi va in onda questa sera, 5 marzo 2020, in prima serata su Canale 5. La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, giovedì 5 marzo 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Poveri ma ricchi è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming