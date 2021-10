Porta a porta – Speciale elezioni amministrative 2021: ospiti e streaming

Questa sera, lunedì 4 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Porta a porta – Speciale elezioni amministrative 2021. Alla conduzione, ovviamente, Bruno Vespa. Lo storico talk politico prenderà il posto della terza puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 andata in onda ieri, 3 ottobre. La quarta puntata della fiction di Rai 1 riprenderà con la sua consueta programmazione dalla prossima settimana. Ma quali saranno gli ospiti di Porta a Porta – Speciale elezioni amministrative 2021? La lista di opinionisti che prenderanno parte alla puntata speciale di stasera ancora non è stata resa nota. Previsti comunque tanti collegamenti in particolare da Roma e Milano.

Streaming e tv

Dove vedere Porta a Porta – Speciale elezioni amministrative 2021 in diretta tv e live streaming? La puntata, come detto, va in onda stasera – 4 ottobre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Qui la programmazione degli altri canali tv.