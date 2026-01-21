Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:45
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Porta a Porta, speciale 30 anni: tutto quello che c’è da sapere

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Porta a Porta, speciale 30 anni: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Porta a Porta, lo speciale per festeggiare i 30 anni di messa in onda del programma ideato e condotto da Bruno Vespa. La puntata di stasera avrà il titolo: “30 anni della nostra vita”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

“All’inizio temevamo di non arrivare a sei mesi. Direi che quel traguardo è stato brillantemente superato”, le parole di Bruno Vespa a Tv Sorrisi e Canzoni. Stasera, 21 gennaio 2026, infatti andrà in onda la puntata numero 3.618, ma il giornalista ricorda la prima puntata di messa in onda, quella trasmessa il 22 gennaio 1996 in cui fu ospite Romano Prodi, come la puntata del cuore. Una serata che fece un ascolto tv del 16 per cento di share. Per lo speciale dedicato ai 30 anni, Bruno Vespa ha in programma tante sorprese. Una grande festa in prima serata con tanti amici della politica, della cultura, dello spettacolo e della cronaca: i leader politici intervistati eccezionalmente dall’inedita coppia Vespa/Mentana, i protagonisti dello spettacolo di Rai 1 e i tanti compagni di un viaggio lungo trent’anni. Interverranno Giorgia Meloni, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Matteo Renzi. Ci saranno poi Carlo Conti, Milly Carlucci, Mara Venier, Antonella Clerici, Valeria Marini, Eleonora Daniele, Al Bano, Iva Zanicchi, Paolo Belli e la sua band. Papa Leone ha inviato a Bruno Vespa un ampio messaggio augurale di buon compleanno riflettendo sulle regole della buona comunicazione.

Streaming e tv

Dove vedere Porta a Porta, speciale 30 anni in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 21 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 21 gennaio 2026
TV / A testa alta – Il coraggio di una donna streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / A testa alta – Il coraggio di una donna: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 21 gennaio 2026
TV / A testa alta – Il coraggio di una donna streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / A testa alta – Il coraggio di una donna: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 21 gennaio 2026 su Rai 3
TV / Ascolti tv martedì 20 gennaio: Prima di noi, Io sono Farah, DiMartedì
TV / Il principe cerca moglie: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 20 gennaio
TV / Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 20 gennaio 2026 su La7
Ricerca