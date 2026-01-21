Porta a Porta, speciale 30 anni: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Porta a Porta, lo speciale per festeggiare i 30 anni di messa in onda del programma ideato e condotto da Bruno Vespa. La puntata di stasera avrà il titolo: “30 anni della nostra vita”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

“All’inizio temevamo di non arrivare a sei mesi. Direi che quel traguardo è stato brillantemente superato”, le parole di Bruno Vespa a Tv Sorrisi e Canzoni. Stasera, 21 gennaio 2026, infatti andrà in onda la puntata numero 3.618, ma il giornalista ricorda la prima puntata di messa in onda, quella trasmessa il 22 gennaio 1996 in cui fu ospite Romano Prodi, come la puntata del cuore. Una serata che fece un ascolto tv del 16 per cento di share. Per lo speciale dedicato ai 30 anni, Bruno Vespa ha in programma tante sorprese. Una grande festa in prima serata con tanti amici della politica, della cultura, dello spettacolo e della cronaca: i leader politici intervistati eccezionalmente dall’inedita coppia Vespa/Mentana, i protagonisti dello spettacolo di Rai 1 e i tanti compagni di un viaggio lungo trent’anni. Interverranno Giorgia Meloni, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Matteo Renzi. Ci saranno poi Carlo Conti, Milly Carlucci, Mara Venier, Antonella Clerici, Valeria Marini, Eleonora Daniele, Al Bano, Iva Zanicchi, Paolo Belli e la sua band. Papa Leone ha inviato a Bruno Vespa un ampio messaggio augurale di buon compleanno riflettendo sulle regole della buona comunicazione.

Streaming e tv

Dove vedere Porta a Porta, speciale 30 anni in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 21 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.