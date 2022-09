Porta a Porta: gli ospiti di Bruno Vespa oggi, 22 settembre 2022

Stasera, giovedì 22 settembre 2022, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda lo speciale Porta a Porta con i leader dei partiti che partecipano a alla campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre. Alla conduzione, come sempre, ci sarà Bruno Vespa. Ma vediamo insieme tutti gli ospiti che si alterneranno nello studio di Bruno Vespa.

Ospiti

Quali sono gli ospiti di Porta a Porta di oggi, 22 settembre 2022? Ospiti di Bruno Vespa, nell’ordine, Luigi Di Maio di Impegno Civico, Silvio Berlusconi di Forza Italia, Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, Carlo Calenda di Azione/Italia Viva, Matteo Salvini della Lega ed Enrico Letta del Partito Democratico. Al centro dei dibattiti le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Una delle ultime chance per i vari politici per dire la loro ed esporre i propri programmi. Ricapitolando, stasera vedremo:

Luigi Di Maio di Impegno Civico

Silvio Berlusconi di Forza Italia

Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia

Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle

Carlo Calenda di Azione/Italia Viva

Matteo Salvini della Lega

Enrico Letta del Partito Democratico

Streaming e tv

Dove vedere Porta a Porta in diretta tv e live streaming? Il programma, condotto da Bruno Vespa, andrà in onda stasera – giovedì 22 settembre 2022 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.