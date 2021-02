Porta a Porta 25 anni: le anticipazioni e gli ospiti dello speciale su Rai 1

Porta a Porta compie 25 anni e per l’occasione Rai 1 gli dedica una puntata speciale, in diretta questa sera – 17 febbraio 2021 – dalle 22.20, condotta ovviamente da Bruno Vespa. Ecco le anticipazioni e gli ospiti. Bruno Vespa rivivrà un quarto di secolo di storia italiana con le testimonianze di leader politici e protagonisti dell’informazione, della cronaca e dello spettacolo.

Per far iniziare questo speciale di Porta a Porta alle 22.20 (quella che era la seconda serata di qualche anno fa), il consueto appuntamento con I Soliti Ignoti, il gioco di Amadeus, si allungherà e durerà circa due ore, dalle 20.30 in poi. Dal “Contratto con gli italiani” firmato da Berlusconi (2001), su un set appositamente creato per rendere il momento solenne e televisivamente indimenticabile, alla telefonata in diretta di Papa Woytila in occasione dello speciale per il ventennale del suo Pontificato (era il 1998), passando per il plastico della villetta di Cogne (2002) con cui Vespa ha cambiato il modo di raccontare la cronaca nera in televisione, Porta a Porta ha raccontato, a suo modo, non solo 25 anni di storia recente dell’Italia repubblicana, ma ha segnato il linguaggio televisivo e ridisegnato, a proprio modo, lo stile del talk show politico. Un doveroso omaggio dunque, in occasione dei suoi 25 anni, a quella che per molto tempo è stata la terza Camera del Paese. Appuntamento con lo speciale Porta a Porta 25 anni questa sera – 17 febbraio – su Rai 1 dalle 22.20.

Potrebbero interessarti L’amore strappato: la trama della prossima puntata, la terza Jason Bourne: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 L’amore strappato: la trama (anticipazioni) della seconda puntata