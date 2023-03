Chi è Porcellino, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023

Chi è Porcellino, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023 in onda su Rai 1 il sabato sera? Ovviamente il nome del vip che si cela dietro la maschera non è stato reso noto, lo sarà solo durante lo show se e quando sarà smascherato. In vista delle puntata però abbiamo diversi indizi e rumors da segnalare.

Qualche giorno fa Milly Carlucci ha svelato la maschera del Porcellino, anch’essa mostrata sui social attraverso le bozze del costumista. La padrona di casa del varietà, dopo aver mostrato al pubblico il disegno, ha sottolineato lo stile “anni Cinquanta” degli abiti del maialino ed ha canticchiato la canzoncina dei tre porcellini. Questo ha indotto gli utenti social a pensare che potrebbero esibirsi sul palcoscenico tre artisti, come i Gemelli di Guidonia

Altri, invece, hanno sottolineato che il Porcellino, in realtà, potrebbe essere una Porcellina per via delle ciglia lunghe; pertanto, l’artista nascosto potrebbe essere una donna. Tuttavia, diversamente dalle altre maschere fino ad ora rivelate, non ci sono state molte supposizioni in merito a chi si celerà dentro al costume. Alcuni fan del programma hanno ipotizzato che potrebbe essere Enrico Brignano, altri ancora hanno fatto il nome di Gabriel Garko.

Streaming e tv

Dove vedere Il Cantante Mascherato 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.