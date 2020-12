Pomeriggio Cinque non va in onda: perché, il motivo

Oggi, lunedì 21 dicembre 2020, non va in onda Pomeriggio Cinque, il consueto talk di Barbara d’Urso. Perché? Qual è il motivo? Nessun problema, il programma di Barbarella si è semplicemente fermato per la pausa invernale e tornerà in onda dopo le feste. Anche la stakanovista di Canale 5 ha bisogno di una pausa e così i suoi show vanno in vacanza per la sosta natalizia. Anche Live Non è la d’Urso, il programma in diretta della domenica in prima serata, tornerà dopo le feste.

Quando torna

Nello specifico, Pomeriggio Cinque tornerà lunedì 11 gennaio 2021, mentre Live Non è la d’Urso domenica 10 gennaio. “Io ci ho messo tutto il io cuore, ce l’hanno messo tutti qua. Tutti, siamo pochi ma vi amiamo fortissimo. Buon Natale e buone feste, ma ricordatevi che anche in queste feste il mio cuore è prima dei miei due figli ma subito dopo vostro”, è stato il saluto di Barbara d’Urso. Oggi pomeriggio, 21 dicembre, al posto di Pomeriggio Cinque, andrà in onda dalle 16.50 il film natalizio in prima visione Ritorno a Christmas Creek.

Ritorno a Christmas Creek

Ritorno a Christmas Creek, il film diretto da Don McBrearty, vede protagonista una sviluppatrice di app che torna nella sua città per riscoprire il vero significato del Natale. Si avvicina il periodo più atteso dell’anno e Amelia, designer in carriera, sta lavorando a un progetto: un’applicazione per smartphone che aiuti gli utenti a risparmiare tempo con lo shopping natalizio. Grazie a una lista dei desideri, infatti, le persone sapranno sin da subito cosa desiderano i loro cari, evitando lunghe file nei centri commerciali e l’acquisto di doni indesiderati. Nonostante l’ottima idea, i suoi capi però decidono di bocciare la proposta, convinti che una cosa simile vanifichi il senso stesso del Natale.

Scombussolata dal fallimento, Amelia decide allora di fare ritorno a Christmas Creek, nella speranza di ritrovare le sue certezze. Lì incontra suo zio Harry, con il quale suo padre aveva litigato quando era bambina, causando una spaccatura nella famiglia. Nei luoghi appartenenti al suo passato, Amelia finisce per ritrovare anche Mike, il suo migliore amico d’infanzia, con il quale darà presto avvio a una relazione dai risvolti inaspettati.

