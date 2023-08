Poli opposti: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, giovedì 24 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Poli opposti, film del 2015 diretto da Max Croci. Il film è l’opera prima del regista, con protagonisti Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Stefano e Claudia fanno due lavori che, apparentemente, non potrebbero essere più diversi: lui è un terapista di coppia che si è appena separato dalla moglie, lei un avvocato divorzista e madre single. I loro uffici, con annessa abitazione, si ritrovano sullo stesso pianerottolo. L’antipatia (e l’attrazione) reciproca sono immediate, e a queste si aggiunge la rivalità professionale quando i pazienti dell’una cominciano a rivolgersi all’altro, e viceversa. Ma i poli opposti sono destinati ad avvicinarsi.

Poli opposti: il cast

Abbiamo visto la trama di Poli opposti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Argentero: Stefano

Sarah Felberbaum: Claudia

Tommaso Ragno: Paolo

Jack Queralt: Manolo

Grazia Schiavo: Carolina

Stefano Fresi: Marco

Giampaolo Morelli: Alessandro

Anna Safroncik: Mariasole

Riccardo Russo: Luca

Gualtiero Burzi: Luigi Braschi

Roberto Bocchi: Onorevole

Elena Di Cioccio: Rita

Eleonora Mazzoni: Amanda Crivelli

Streaming e tv

Dove vedere Poli opposti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 24 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.