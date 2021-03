Poetica, il testo della canzone cantata da Matilda De Angelis al Festival di Sanremo 2021

POETICA TESTO – Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2021 Matilda De Angelis (co-conduttrice) ha cantato la canzone di Cesere Cremonini “Poetica”. Di seguito il testo integrale del brano:

Anche quando poi saremo stanchi

Troveremo il modo per

Navigare nel buio

E tanto è facile

Abbandonarsi alle onde

Che si infrangono su di noi

Dimmi dove sei

Vorrei parlarti

Tutte quelle cose che

Ho mandato già in fumo

Colpa della solitudine

Non l’ho mai detto a nessuno

A nessuno tranne che a te

Questa sera sei bellissima

Se sai che non è finita abbracciami

E anche quando poi saremo stanchi

Troveremo il modo per

Navigare nel buio

E tanto è facile

Abbandonarsi alle onde

Che si infrangono su di noi

Dimmi come stai

Perché non parli?

Ora tienimi con te

La tua mano nel buio

Chiarisce la mia solitudine

Non l’ho mai chiesto a nessuno

A nessuno, tranne che a te

Questa sera sei bellissima

Se lo sai che non è finita abbracciami

Anche se penserai che non è poetica

Questa vita ci ha sorriso e lo sai

Non è mai finita abbracciami

Abbracciami

Abbracciami

Troveremo il modo anche quando poi saremo stanchi

Troveremo il modo anche quando poi saremo stanchi

Troveremo il modo anche quando poi saremo stanchi

Troveremo il modo anche quando poi saremo stanchi

Troveremo il modo anche quando poi saremo stanchi

Troveremo il modo anche quando poi saremo stanchi

Abbiamo visto il testo di Poetica di Cesare Cremonini cantata da Matilde De Angelis al Festival di Sanremo 2021, ma vi è piciuta la performance della giovane attrice?

