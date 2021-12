Pinocchio: trama, cast e streaming del film di Matteo Garrone

Stasera, mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Pinocchio, film del 2019 co-scritto, diretto e co-prodotto da Matteo Garrone. La pellicola è basata sul romanzo per ragazzi Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi. Il film ha ricevuto 15 candidature all’edizione 2020 dei David di Donatello, vincendo in cinque categorie: Miglior scenografo, Miglior truccatore, Miglior costumista, Miglior acconciatore e Migliori effetti speciali visivi. Ha inoltre ricevuto 2 candidature agli Oscar nelle categorie Migliori costumi e Miglior trucco. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Geppetto, un povero falegname celibe e con a malapena un tetto sulla testa, alla vista del teatro delle marionette di Mangiafuoco, decide di costruirsi un burattino di legno per poter girare il paese e guadagnarsi da vivere. Così si dirige dall’amico e collega Mastro Ciliegia, per chiedergli un pezzo di legno da lavorare. Ciliegia, spaventato da un tronco apparentemente vivo, lo dona a Geppetto. Quest’ultimo inizia a costruirsi la marionetta, che chiama Pinocchio. Geppetto, durante la lavorazione, si accorge che Pinocchio è vivo e senziente e decide di tenerlo come un figlio, ma il burattino, ora che ha un corpo con cui esprimere la sua libertà, inizia a correre fuori e torna a casa mentre il povero Geppetto lo cerca per tutto il paese. Il coinquilino di Geppetto, il Grillo Parlante, tenta di aiutare Pinocchio dandogli dei consigli, ma il burattino…

Pinocchio: il cast del film di Garrone

Abbiamo visto la trama di Pinocchio, ma qual è il cast completo del film di Matteo Garrone? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Federico Ielapi: Pinocchio

Roberto Benigni: Geppetto

Rocco Papaleo: Gatto

Massimo Ceccherini: Volpe

Marine Vacth: Fata Turchina (adulta)

Gigi Proietti: Mangiafuoco

Alida Baldari Calabria: Fata Turchina (bambina)

Alessio Di Domenicantonio: Lucignolo

Maria Pia Timo: Lumaca

Davide Marotta: Grillo Parlante/Marionetta Pantalone/Coniglio n. 1

Paolo Graziosi: Mastro Ciliegia

Massimiliano Gallo: Corvo/direttore del circo/Mastino n. 1

Gianfranco Gallo: Civetta/Mastino n. 2/Medoro

Teco Celio: Giudice Gorilla

Enzo Vetrano: Maestro

Nino Scardina: Omino di burro

Maurizio Lombardi: Tonno

Guillaume Delaunay: Circense (l’uomo più alto del mondo)

Giuliano Del Taglia: Circense (l’uomo più piccolo del mondo)/Marionetta Diavolo

Domenico Centamore: Giangio

Gigio Morra: Moreno (l’oste nella scena con Geppetto)

Mauro Bucci: Remigio (vicino di casa di Geppetto)

Sergio Forconi: Cecconi (venditore)

Luisa Ragusa: Marionetta Colombina/Coniglio n. 2

Massimo Viafora: Marionetta Gendarme

Claudio Gaetani: Marionetta Arlecchino

Giovanni Iovino: Marionetta Pulcinella/Coniglio n. 3

Betty La Padula: Marionetta Gianduja/Coniglio n. 4

Aldo Marinuccio: Marionetta Gendarme

Ciro Petrone: Banditore di Mangiafuoco

Barbara Enrichi: Barbara (vicina di casa di Geppetto)

Pietro Fornaciari: Custode della scuola

Stefano Martinelli: Pescatore

Streaming e tv

Dove vedere Pinocchio in diretta tv e live streaming? Il film di Matteo Garrone va in onda in chiaro – gratis – stasera, 22 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.