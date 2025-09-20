Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:46
TV

Pino è – Il viaggio del musicante: tutto quello che c’è da sapere

di Anton Filippo Ferrari
Pino è – Il viaggio del musicante: anticipazioni, ospiti, cast e streaming dell’omaggio a Pino Daniele

Questa sera, sabato 20 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Pino è – Il viaggio del musicante, evento-tributo dedicato a Pino Daniele, a 70 anni dalla nascita e a dieci dalla sua scomparsa, andato in scena lo scorso 18 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Alla conduzione Carlo Conti e Fiorella Mannoia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Tanti i big della musica italiana e moltissimi i giovani cantanti rileggeranno il repertorio del bluesman in una piazza del Plebiscito sold out da settimane: Elisa, Giorgia, Emma, Elodie, Geolier, Mahmood, Salmo, Giuliano Sangiorgi, Francesco De Gregori, Diodato, Irama, Noemi, The Kolors, Serena Brancale, Raf, Ron, Rocco Hunt, Clementino, Alex Britti, Enzo Avitabile, e ancora Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Rosario Jermano, Tony Esposito e Tullio De Piscopo.

Lo show, realizzato con il sostegno di Regione Campania e Fondazione Campania dei Festival, ente in house della Regione, vedrà l’alternarsi di racconti, aneddoti e omaggi con esibizioni inedite e duetti. In scaletta ‘Yes I Know, My Way’, cantata da Fiorella, Giuliano Sangiorgi e Emma; ‘Vento di Passione’ da Giorgia e Emma; ‘Resta cu me’, da Ron e Fiorella Mannoia; ‘O scarrafone’ vedrà insieme Rocco Hunt e Clementino; ‘Quanno chiove’ eseguita da The Colors e Mannoia, ‘Che Dio ti benedica’ da Salmo, Geolier con ‘Napule è’, Mahmood e ‘Terra mia’, The Kolors con ‘A me me piace o blues’, Irama con ‘Sara’, Noemi con ‘Dubbi non ho’, e il medley di Serena Brancale con ‘Alleria’, ‘Sicily’ e ‘Chi tene ‘o mare’. Elodie si esibirà in una rilettura di ‘Qualcosa arriverà’ in collegamento dalla sede del Museo della Pace di piazza Municipio che al suo interno ospita la sezione ‘Pino Daniele, Alive’. Sul palco anche Alessandro Siani che, così come tutti gli artisti della serata, non percepiranno alcun compenso.

Streaming e tv

Dove vedere Pino è – Il viaggio del musicante in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – sabato 20 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it e in simulcast su Rai Radio 2.

Ricerca