Chi è Pierpaolo Spollon, l’attore di Blanca ospite a Ballando con le stelle 2023 nella puntata del 4 novembre? Pierpaolo Spollon (Padova, 10 febbraio 1989) è un attore italiano noto al grande pubblico per l’interpretazione di Marco Allevi nella serie televisiva L’allieva, Riccardo Bonvegna in Doc – Nelle tue mani, Nanni/Sebastiano Russo in Blanca ed Emiliano Stiffi in Che Dio ci aiuti.

Pierpaolo Spollon è figlio di un commissario di polizia e di un’impiegata civile dell’esercito. Frequenta il liceo scientifico nella città di Padova e tramite la scuola si avvicina al mondo del cinema prendendo parte a un provino per il film La giusta distanza del regista Carlo Mazzacurati. Non ottiene la parte, ma viene notato dal regista Alex Infascelli che lo introduce nel mondo dello spettacolo scegliendolo per la miniserie TV Nel nome del male nel ruolo del giovane Matteo Baldassi. Al compimento della maggior età si trasferisce a Roma dove lavora come cameriere e studia con Gisella Burinato e Beatrice Bracco. Nel 2014 intraprende il triennio di studi di recitazione del Centro sperimentale di cinematografia di Roma.

L’esordio cinematografico di Pierpaolo Spollon arriva nel 2010 con l’interpretazione di Stefano nel film Terraferma, di Emanuele Crialese, mentre l’esordio televisivo arriva un anno più tardi con l’entrata nel cast della serie televisiva Una grande famiglia in onda su Rai 1, dove interpreta Pierluigi Balanzoni. Nel 2013 recita nel film Leoni di Pietro Parolin con Neri Marcorè e Piera Degli Esposti, dove interpreta il ruolo di Martino. Nel 2015 ritorna sullo schermo come protagonista nel film La dolce arte di esistere diretto da Pietro Reggiani. Nello stesso anno entra a far parte del cast della serie televisiva di Rai 1 L’allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, dove veste i panni di Marco Allevi. Due anni più tardi lavora nuovamente accanto a Lino Guanciale nella serie poliziesca-fantastica La porta rossa, trasmessa su Rai 2, nel ruolo di Filip Vesna. Successivamente entra a far parte del cast principale della serie televisiva Doc – Nelle tue mani, affiancando Luca Argentero e Matilde Gioli. Partecipa inoltre a un’altra fiction, anche questa di Rai 1, Che Dio ci aiuti, a partire dalla sesta stagione trasmessa nel 2021, nel ruolo di Emiliano Stiffi, accanto a Elena Sofia Ricci, Gianmarco Saurino e Valeria Fabrizi. Veste nello stesso anno i panni dell’agente Polito in Vite in fuga, serie televisiva diretta da Luca Ribuoli. Infine nel 2021 prende parte alla sua prima produzione internazionale interpretando Michelangelo Buonarroti nella fiction Leonardo con protagonista Aidan Turner e affianca Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno nella serie TV Blanca, interpretando il ruolo di Nanni/Sebastiano.

Vita privata

Ma Pierpaolo Spollon è sposato? Ha figli? L’attore è molto riservato sulla sua vita privata. Non sappiamo se sia sposato o meno. Sappiamo però che ha due figli. “A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro”, le sue parole a La Repubblica. “Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo. Una volta a chi mi faceva i complimenti ho detto: “Vengo appena posso, ho un figlio”. Mi ha risposto: “Non è possibile, sul web non c’è scritto”. Giravo a Roma e scappavo a casa per vederlo anche poche ore. Poi una notte ero stanchissimo, piangeva l’ho preso in braccio e mi stava scivolando. Ho provato un terrore puro”.