Piero Angela, le cause della morte del divulgatore scientifico, malattia, figlio Alberto, moglie, carriera

Piero Angela è morto il 13 agosto 2022 all’età di 93 anni. È stato un grande giornalista e divulgatore scientifico, con trasmissioni di successo come Superquark. Il figlio Alberto lo omaggerà con uno speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta dal titolo Piero Angela – Un viaggio lungo una vita, in onda in prima serata questa sera, 25 maggio 2023, su Rai 1.

Piero Angela combatteva da tempo con una malattia. A darne l’annuncio sui social suo figlio Alberto Angela, anche lui noto divulgatore televisivo. “Buon viaggio papà”, ha scritto Alberto. “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano. Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti (persino una piccola soddisfazione: un disco di jazz al pianoforte…). Ma anche, sedici puntate dedicate alla scuola sui problemi dell’ambiente e dell’energia. È stata un’avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta, ho cercato di raccontare quello che ho imparato. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese. Un grande abbraccio Piero Angela”, il messaggio postumo pubblicato dai social di Superquark dopo la notizia della sua morte.

Piero Angela in un’intervista prima di morire aveva rivelato di soffrire a causa di una alterazione molto comune a carico dell’apparato muscolo-scheletrico. La malattia a cui si riferisce era la discopatia, come lo stesso Angela aveva raccontato con le sue parole: “Sono con un piede nella fossa e uno sulla saponetta. Quando sono in piedi ho più di 90 anni, soffro di discopatia. Ma quando sono seduto ne ho 45”.

Chi era

Nato a Torino nel 1928, Piero Angela aveva iniziato la sua carriera giornalistica in Rai come cronista radiofonico, divenendo poi inviato e conduttore del tg. La sua grande popolarità è legata ai suoi programmi di divulgazione scientifica, da Quark a Superquark per citare i più importanti, con i quali ha fondato per la televisione italiana una solida tradizione documentaristica.