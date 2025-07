Pier Silvio Berlusconi: “I reality di Diletta Leotta e Ilary Blasi tra i più brutti che abbia mai visto in televisione”

“La Talpa e The Couple sono due dei prodotti più brutti che abbia mai visto in televisione”. Parola di Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di MFE, durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset. “Abbiamo sbagliato. Non dobbiamo più cadere in errori di questo tipo. La colpa non è di Ilary Blasi, chiaramente”, ha aggiunto.

“I reality non sono un genere alla fine, anzi, hanno ancora tanto da dire. Si tratta di prodotti fatti bene e altri fatti male”. Ad esempio “questa stagione non è stata particolarmente positiva per il Grande Fratello, ma rimane una delle macchine più straordinarie della tv. L’Isola dei famosi è andata bene ma si può migliorare”, ha proseguito.

Poi Pier Silvio Berlusconi ha parlato di Striscia la Notizia e della decisione di posticipare la partenza a novembre: “Antonio Ricci mi ha dato una grande prova di maturità che non mi sarei mai aspettato, lui si è impegnato a dare una nuova veste adatta ai tempi senza rinnegare niente di ciò che è stato Striscia. Solo che oggi Striscia è un po’ affaticata”. Prima dell’avvio dello storico programma di Antonio Ricci, andrà in onda un game show con Gerry Scotti, La ruota della fortuna. “Faremo esperimenti prima e dopo il ritorno di Striscia. Se l’esperimento supera l’aspettativa? Rifaremo comunque Striscia”.

Altro tema scottante: Barbara D’Urso. “La sua intervista? Non l’ho letta. Le auguro tutto il bene – le parole di Pier Silvio Berlusconi -, non ho niente contro di lei, ma la storia a Mediaset è finita per mille motivi”, a partire dalle divergenze sul contratto.