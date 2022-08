Piccoli segreti, grandi bugie streaming e diretta tv: dove vedere il film

Dove vedere Piccoli segreti grandi bugie in diretta TV e live streaming? Il film è una commedia del 2016 che fa parte del ciclo Purché finisca bene. I protagonisti in questo caso sono Giuseppe Zeno e Chiara Francini che interpretano Luca e Isa. La storia è ambientata in un piccolo paesino abruzzese colpito dal terremoto del 2009 che cerca di rimettersi in piedi con un po’ di turismo. Luca gestisce un hotel e spera di far breccia nel cuore dei turisti, ma una recensione negativa da parte di un’azienda piemontese li stronca. Così Luca arriva fino in Piemonte per chiedere chiarimenti e si imbatte in Isa, correttrice di bozze. La donna, incuriosita, accetta di andare in Abruzzo e visionare in prima persona l’hotel per capire se è stata commessa un’ingiustizia. Ma dove vedere il film?

In TV

Come già anticipato, Piccoli segreti, grandi bugie va in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 25 agosto 2022 alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 101.

Piccoli segreti, grandi bugie streaming

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire anche la diretta streaming della commedia potete accedere gratuitamente a RaiPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti per seguire tutto quello che passa in TV anche tramite pc e smartphone. In che modo? Basterà registrarsi alla piattaforma oppure effettuare il login se si è già passati per la prima fase. Una volta entrati nella piattaforma, basterà selezionare il canale in diretta, in questo caso Rai 1, dal menù a tendina sulla sinistra.