Piazzapulita, Stefano Massini assente in studio: ecco perché, il motivo

Perché Stefano Massini non è presente oggi – giovedì 12 novembre 2020 – nello studio di Piazzapulita, ma in collegamento da casa? Ve lo diciamo subito: lo scrittore – ospite fisso del programma di Formigli su La7 – è risultato positivo al Covid-19 e quindi si trova in isolamento nella sua abitazione. Ad annunciarlo è stato lui stesso nella scorsa puntata: “Ho il Covid, sono asintomatico e sono chiuso in casa”, ha raccontato. “Ho ricevuto una telefonata dall’ufficio di igiene pubblica per comunicarmi che il tampone era positivo, dopodiché non ho sentito niente e nessuno”. Per il momento Stefano Massini sarebbe asintomatico. A lui l’in bocca al lupo e gli auguri di pronta guarigione da parte della redazione di TPI.

Streaming e tv

