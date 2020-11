Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 12 novembre

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 5 novembre 2020

Questa sera, giovedì 12 novembre 2020, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 12 novembre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la puntata di stasera, giovedì 12 novembre, verranno puntati i riflettori sulla crisi sanitaria legata al Covid-19. In particolare si parlerà dei dubbi e delle esitazioni del Governo su un nuovo lockdown e le critiche delle opposizioni. Esiste un’altra via per gestire l’emergenza? E, nel frattempo, il contagio riesplode anche nella solitudine delle residenze sanitarie per anziani. Tra gli ospiti annunciati della puntata di Piazzapulita di oggi, 12 novembre, troviamo: il professore di Public Health dell’Università Cattolica e consulente del Ministero della Salute, Walter Ricciardi; il Professore di Microbiologia dell’Università di Padova, Andrea Crisanti; il professor Tito Boeri.

Piazzapulita: Stefano Massini assente in studio

Prenderà parte alla puntata di oggi di Piazzapulita anche l’ospite fisso, lo scrittore Stefano Massini. Ma da casa data la positività al Covid-19. “Ho il Covid, sono asintomatico e sono chiuso in casa”, ha raccontato. “Ho ricevuto una telefonata dall’uficio di igiene pubblica per comunicarmi che il tampone era positivo, dopodiché non ho sentito niente e nessuno”.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Potrebbero interessarti Le Iene 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 12 novembre Doc – Nelle tue mani: anticipazioni, trama e cast della nona puntata, 12 novembre Doc – Nelle tue mani: cosa è successo nell’ottava puntata del 5 novembre