Perché Piazzapulita stasera non va in onda su La7: il motivo

Perché Piazzapulita stasera – giovedì 29 dicembre 2022 – non va in onda su La7? Ve lo diciamo subito: il programma condotto da Corrado Formigli è semplicemente in pausa per le feste e tornerà in onda molto presto. Negli ultimi due giovedì su La7 sono andate in onda due puntate speciali del programma, due approfondimenti. Oggi, invece, spazio ad un film: Bad Company – Protocollo Praga.

Quando torna Piazzapulita? Il programma di Formigli dovrebbe tornare in onda dopo le feste, con l’anno nuovo. Probabilmente giovedì 12 gennaio 2023. Ma date ufficiali non sono state comunicate.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Piazzapulita non va in onda, ma dove vedere il programma in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.