Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 25 febbraio

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 18 febbraio 2021

Questa sera, giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 25 febbraio, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata di oggi l’inchiesta sul mercato parallelo dei vaccini già protagonista negli ultimi due appuntamenti di PiazzaPulita. Nel video vedremo il modo in cui sta proliferando un mercato non ufficiale pieno zeppo di mediatori pronti a vendere milioni di fiale al miglior offerente. Il tutto mentre gli Stati europei sono alle prese con la carenza di vaccini a causa delle grandi aziende produttrici che stanno accumulando ritardi sulla consegna delle dosi per motivi non ancora del tutto chiari.

Nel corso della serata, inoltre, spazio a un’indagine sulle teorie no-vax. Il programma di Formigli proverà a capire la loro influenza all’interno delle strutture sanitarie e quanti operatori del settore credono davvero che non vaccinarsi contro il covid-19 sia la scelta più giusta. E alla situazione politica in Italia con il Governo Draghi che ha iniziato a lavorare.

Alla puntata di PiazzaPulita di oggi, 25 febbraio 2021, prenderanno parte tanti ospiti come: Piero Di Lorenzo, AD della IRBM di Pomezia che con l’Università di Oxford ha creato il vaccino di Astrazeneca; Andrea Crisanti, professore di microbiologia dell’Università di Padova; Rocco Casalino, ex portavoce del Presidente del Consiglio; Marc Botenga, europarlamentare belga; Luciano Flor, Direttore Generale della Sanità Veneta; Annalisa Cuzzocrea, giornalista; Mario Calabresi: giornalista; e Selvaggia Lucarelli, giornalista.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

