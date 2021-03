Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 18 marzo 2021

Questa sera, giovedì 18 marzo 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dall’emergenza Covid. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 18 marzo, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera il blocco più corposo di Piazzapulita sarà dedicato all’analisi della situazione epidemiologica italiana. In particolare l’andamento della campagna vaccinale, dopo lo stop temporaneo del siero di AstraZeneca. Oggi attesala risposta dell’Ema. Quali possono essere i rischi? Si parlerà poi di politica e di attualità.

Gli ospiti della puntata di stasera, giovedì 18 marzo, di Piazzapulita sono l’immunologa Antonella Viola, la giornalista Angela Mauro e gli scrittori Paolo Giordano, Guido Maria Brera e Massimo Gramellini (in libreria dal 30 novembre con il suo ultimo romanzo C’era una volta adesso). E ancora, torneranno alcuni volti noti al programma: Fabrizio Pregliasco, Antonio Padellaro e Carlo Cottarelli. Anche questa settimana, ci sarà Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Ema. Inoltre, tra gli ospiti di questa sera vedremo Beatrice Lorenzin. Nel corso della serata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Al centro del dibattito ci sarà l’Italia che sarà e le sfide che il Governo Draghi deve affrontare per portare il Paese fuori da una crisi sanitaria, economica e sociale che rischia di pregiudicare il futuro di milioni di italiani. Tra i servizi da non perdere, l’inchiesta di Alessio Lasta sulla ricerca dei vaccini anti-Covid nel dark web. Dopo droga e armi, ora nel web “oscuro” si possono comprare anche vaccini anti-covid. Ovviamente pagandoli a peso d’oro. Con Linda Giannattasio vedremo come nell’isola di Mauritius si può ottenere un vaccino gratis.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

