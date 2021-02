Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 18 febbraio

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 18 febbraio 2021

Questa sera, venerdì 18 febbraio 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 18 febbraio, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera si parlerà – ovviamente – della situazione politica. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, dopo aver ottenuto ieri la fiducia al Senato, oggi è alla prova della Camera. I numeri della maggioranza dovrebbero essere ampi, considerando il no di Fratelli d’Italia e di alcuni parlamentari del M5s. Tante le sfide a cui dovrà far fronte il nuovo esecutivo, dalla campagna vaccinale al Recovery Plan. Di questo si parlerà con ospiti e opinionisti.

Continua poi l’inchiesta di Piazzapulita sul mercato parallelo dei vaccini anti-Covid. E intanto, tra i servizi di oggi, vedremo come Mentre l’Europa chiude, la Polonia riapre quasi tutto. E chi non può farlo si ingegna, come il bar che per riaprire è diventato “il museo dei tappi di birra”. Tra gli ospiti della puntata di oggi, 18 febbraio: i giornalisti Federico Rampini e Mario Calabresi, Rosy Bindi, l’immunologo Guido Silvestri, l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Potrebbero interessarti Che Dio ci aiuti 6: la trama della prossima puntata, la nona Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 febbraio 2021 Animali fantastici e dove trovarli: il cast del film