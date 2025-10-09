Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 9 ottobre 2025

Questa sera, giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 9 ottobre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi. Senza acqua, senza bagni, derisi e trattati come animali: a Piazzapulita la testimonianza di Emanuela Pala, reduce dalla detenzione in Israele con gli attivisti della Flotilla. Nel corso della serata, inoltre, l’analisi delle trattative per la pace a Gaza, il racconto delle piazze che si riempiono e una nuova inchiesta sugli scambi di armi Italia-Israele.

Ospiti di Corrado Formigli: Romano Prodi; Michele Serra; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; il rettore dell’Università per Stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari; la storica e professoressa dell’Università di Roma Tor Vergata Michela Ponzani e i giornalisti Emanuela Pala e Maurizio Molinari.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.