Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 6 ottobre 2022

Questa sera, giovedì 6 ottobre 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 6 ottobre 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera, giovedì 6 ottobre 2022, nel programma di Corrado Formigli si parlerà dell’attualità: dal rischio guerra nucleare con la Russia che sarebbe pronta ad usare le sue armi atomiche; alla crisi energetica con il caro bollette in Italia e in Europa che sta mettendo in ginocchio imprese e famiglie. Possibile poi uno spazio sulla politica interna con Giorgia Meloni che sta formando la sua squadra di governo in vista del mandato che le verrà conferito dal presidente Mattarella. Di tutto questo se ne parlerà stasera a Piazzapulita con tantissimi ospiti. Eccone alcuni:

Maurizio Landini (Segretario Generale della CGIL)

Sergej Markov (ex consigliere di Putin);

Dario Fabbri (direttore di Domino);

Mario Calabresi (giornalista)

Alessandro De Angelis (giornalista)

Alberto Negri (giornalista)

David Parenzo (giornalista)

Marco Tarquinio (giornalista)

Giovanni Orsina (politologo)

Nunzia De Girolamo (ex parlamentare)

