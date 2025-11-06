Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 6 novembre 2025

Questa sera, giovedì 6 novembre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 6 novembre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui un’inchiesta sul caso Paragon. Chi ha spiato i giornalisti? Lo scontro sui giudici. Un nuovo caso di infiltrazioni fasciste nel partito di governo. Parteciperanno alla puntata Michele Serra; lo scrittore Gianrico Carofiglio; la giurista dell’Università degli Studi di Milano Chantal Meloni; la professoressa dell’Università degli Studi di Torino Elsa Fornero; e i giornalisti Marianna Aprile, Francesco Cancellato e Mauro Mazza. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.