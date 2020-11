Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 5 novembre

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 5 novembre 2020

Questa sera, giovedì 5 novembre 2020, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzata trasmissione anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 5 novembre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la puntata di stasera, giovedì 5 novembre, verranno puntati i riflettori sulla crisi sanitaria legata al Covid-19 e la nascita delle fasce gialla, arancione e rossa in cui sono state suddivise le varie regioni italiane. La mossa del Governo porterà dei frutti? Che impatto si avrà sull’economia? Qual è la reale situazione nelle varie regioni italiane? Di questo e tanto altro si parlerà stasera. Tra gli ospiti annunciati della puntata di Piazzapulita di oggi, 5 novembre, troviamo: Roberto Bernabei, Direttore del Reparto di Geriatria del Policlinico Gemelli e membro del Cts, il fiolosofo Massimo Cacciari, il giornalista Mario Calabresi, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il giornalista del Fatto Quotidiano Peter Gomez, l’assessore alla sanità in Puglia Pierluigi Lopalco. Immancabile l’intervento dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Potrebbero interessarti Acqua minerale, il testo della canzone di Thomas Cheval ad AmaSanremo Se ridi, il testo della canzone di Scrima ad AmaSanremo Musicaeroplano, il testo della canzone de Le Larve ad AmaSanremo