Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 5 giugno 2025

Questa sera, giovedì 5 giugno 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 5 giugno 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui la Striscia di Gaza senza tregua, la guerra in Ucraina e la difficile strada dei negoziati, Il vertice del disgelo tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron e la polemica sui referendum dell’8 e 9 giugno. Parteciperanno alla puntata Michele Serra; il Segretario generale della CGIL Maurizio Landini; Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale; l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs; la politologa e direttrice dell’Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci; l’economista e direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli; i giornalisti David Parenzo, Annalisa Cuzzocrea, Sebastiano Barisoni. Nel corso della puntata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massin.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.