Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 4 febbraio

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 4 febbraio 2021

Questa sera, giovedì 4 febbraio 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 4 febbraio, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera si parlerà – ovviamente – della difficile situazione politica. Dopo il fallimento del mandato esplorativo a Roberto Fico, il presidente della Repubblica ha incaricato Mario Draghi per formare un nuovo governo. L’ex numero uno della Bce ha avviato oggi le sue consultazioni con i partiti. Riuscirà ad ottenere una maggioranza parlamentare stabile e dare vita così ad un esecutivo forte che porti a termine gli impegni cruciali per il Paese, come la campagna vaccinale, la crisi economica e sociale, il Recovery Plan? Sei mesi cruciali quelli che ci attendono per salvare l’Italia. Tutti gli scenari e le ultime notizie con ospiti in studio nella puntata di oggi di Piazzapulita, condotta da Corrado Formigli. Tra gli ospiti di stasera – 4 febbraio 2021 – Francesca Nava, Alessandra Sardoni, Emiliano Fittipaldi. Da non perdere poi, secondo le anticipazioni, un servizio sulla crisi occupazionale causata dal Covid. Finora hanno perso il lavoro 444.000 italiani, di questi ben 312.000 sono donne.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

