Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 4 dicembre 2025

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 4 dicembre 2025

Questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 4 dicembre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui l’inchiesta sulla scalata di MPS a Mediobanca e le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Parteciperanno alla puntata Michele Serra; il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; la Sindaca di Genova Silvia Salis; la Presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino Evelina Christillin e i giornalisti Marianna Aprile, Massimo Giannini ed Andrea Scanzi. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Un professore 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Un professore 3 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 4 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
TV / Un professore 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Un professore 3 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 4 dicembre 2025
TV / Umberto Tozzi – La Grande Festa: tutto quello che c’è da sapere
Spettacoli / Amadeus torna in Rai? L'indiscrezione: "Pronti per lui uno show musicale, un game e il Festival di Sanremo"
TV / Ascolti tv mercoledì 3 dicembre: L’altro ispettore, Gigi e Vanessa insieme, Inter-Venezia
TV / L’altro ispettore streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 3 dicembre 2025 su Rai 3
TV / Gigi e Vanessa insieme: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata dello show
Ricerca