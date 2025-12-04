Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 4 dicembre 2025

Questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 4 dicembre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui l’inchiesta sulla scalata di MPS a Mediobanca e le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Parteciperanno alla puntata Michele Serra; il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; la Sindaca di Genova Silvia Salis; la Presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino Evelina Christillin e i giornalisti Marianna Aprile, Massimo Giannini ed Andrea Scanzi. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.