30 ottobre 2025
TV
TV

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 30 ottobre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 30 ottobre 2025

Questa sera, giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 30 ottobre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa serasi affronteranno diversi temi tra cui l’attacco all’Europa lanciato da Orban in visita a Roma. La riforma della giustizia al dibattito finale. Una nuova inchiesta esclusiva sull’uso dei fondi a Cinecittà. Parteciperanno alla puntata la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; il Presidente della Fondazione Leonardo Med-Or Marco Minniti; il Rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; la saggista e divulgatrice Maura Gancitano e i giornalisti Sebastiano Barisoni, Italo Bocchino e Antonio Padellaro. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Ricerca