Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 29 maggio 2025

Questa sera, giovedì 29 maggio 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 29 maggio 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa serasi affronteranno diversi temi tra cui Il massacro e la fame a Gaza e un’intervista a Basel Adra, premio Oscar per il Miglior Documentario con “No Other Land“. Poi la vera storia del Remigration Summit in Italia con una nuova inchiesta. Tra membri della Lega presenti e teorie neonaziste, che cosa ne pensa Giorgia Meloni? Parteciperanno alla puntata l’ex Premier Matteo Renzi; la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati Francesca Albanese; Michele Serra; l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs; la dottoressa statunitense che opera nella Striscia di Gaza Tanya Haj-Hassan; l’economista dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri e i giornalisti Marianna Aprile, Italo Bocchino, Emiliano Fittipaldi e Alan Friedman. Nel corso della puntata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.