Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 29 febbraio 2024

Questa sera, giovedì 29 febbraio 2024, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 29 febbraio 2024, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui ovviamente la politica, con la vittoria di M5S e PD con Alessandra Todde in Sardegna e la nuova sfida delle regionali in Abruzzo. Le manganellate agli studenti che protestavano a Pisa. L’inchiesta sulla strage di Cutro. Parteciperanno alla puntata la neoeletta Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde; il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini; lo scrittore Gianrico Carofiglio; Massimo Giannini; lo storico dell’arte Tomaso Montanari; Alessandro Cattaneo (FI); Elisabetta Gualmini (PD), l’insegnante e scrittore Christian Raimo e i giornalisti Alessandro De Angelis, Fabio Dragoni, Gian Micalessin, Antonio Padellaro e Francesco Specchia. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.