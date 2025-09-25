Icona app
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 25 settembre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 25 settembre 2025

Questa sera, giovedì 25 settembre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 25 settembre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Il programma si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: i funerali e le commemorazioni di Kirk, martire della libertà o cattivo maestro? E ancora: Trump, Gaza e l’Onu, da che parte sta Giorgia Meloni? Inoltre, l’ultima intervista a Laura Santi, la giornalista morta a luglio a Perugia con suicidio assistito. Tra gli ospiti annunciati della puntata: la giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo Lilli Gruber; lo scrittore Michele Serra; il giornalista Aldo Cazzullo; il capoprogetto di Medici Senza Frontiere a Gaza Marco Sandrone; la giornalista Francesca Mannocchi; la storica Michela Ponzani; la politologa della Columbia University Nadia Urbinati e la giornalista e scrittrice Randa Ghazy. Non mancherà uno dei racconti dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
