Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 24 ottobre 2024

Questa sera, giovedì 24 ottobre 2024, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 24 ottobre 2024, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di occupa delle nomine nel mondo della cultura, dei Cpr in Albania e dello scontro politica – magistratura. Spazio anche al bilancio dei due anni di Governo Meloni e alla difficile prova della nuova manovra economica. Tra gli ospiti, lo scrittore Antonio Scurati; il rettore dell’Università per Stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; il segretario generale di Magistratura Democratica Stefano Musolino; la politologa e professoressa della Columbia University Nadia Urbinati; lo scrittore Sandro Veronesi; la storica Michela Ponzani; Giorgio Mulé (FI) e i giornalisti e le giornaliste Mario Calabresi, Alan Friedman, Daniela Preziosi, Federico Rampini e Francesco Specchia.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.