Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 24 febbraio 2022

Questa sera, giovedì 24 febbraio 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 24 febbraio 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Piazzapulita, programma di approfondimento di Corrado Formigli, stasera si occuperà di tanti argomenti diversi, in particolare politici. Tra gli argomenti: la guerra alle porte d’Europa con un reportage esclusivo dall’Ucraina. Il conflitto tra magistratura e politica. La crisi tra Russia e Ucraina rischia di avere pesanti conseguenze per la stabilità del Continente, e di avere ricadute importanti sulla nostra economia. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: Piercamillo Davigo; lo scrittore Gianrico Carofiglio; il professore di Public Health dell’Università Cattolica e consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; il direttore di Repubblica Maurizio Molinari e la politologa e direttrice dell’Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.