23 ottobre 2025
TV
TV

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 23 ottobre 2025

di Antonio Scali
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 23 ottobre 2025

Questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 23 ottobre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui la stampa sotto attacco e la bomba a Sigfrido Ranucci. Una nuova inchiesta esclusiva sull’uso dei fondi per la cultura in Sicilia. Parteciperanno alla puntata Michele Serra; il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs e i giornalisti Monica Maggioni, Italo Bocchino e Randa Ghazy. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
