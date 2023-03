Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 23 marzo 2023

Questa sera, giovedì 23 marzo 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 23 marzo 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Secondo le anticipazioni nel corso della puntata di stasera si parlerà di armi all’uranio e avvicinamento tra Russia e Cina: siamo di fronte a un nuovo rischio di escalation? Continua poi la ricostruzione giornalistica sulla strage di Cutro: di chi sono le responsabilità? Infine il nuovo fronte di scontro aperto dal Governo sui diritti delle coppie omogenitoriali. L’Italia rischia di tornare indietro?

Tra gli ospiti di oggi a PiazzaPulita di Corrado Formigli ci saranno: il politologo Vittorio Emanuele Parsi; i giornalisti Annalisa Chirico, Annalisa Cuzzocrea, Francesca Mannocchi, Alberto Negri e Antonio Padellaro; Laura Boldrini (PD); il cofondatore del Family Day Simone Pillon (Lega); la presidente delle Famiglie Arcobaleno Alessia Crocini; Alessandro Zan (PD) e le drag queen Karma B.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.