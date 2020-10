Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 22 ottobre

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 22 ottobre 2020

Questa sera, giovedì 22 ottobre 2020, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzata trasmissione anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 22 ottobre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la puntata di stasera, 22 ottobre, si parlerà dell’Italia nella morsa della seconda ondata con due reportage dalle Regioni osservate speciali: Campania e Lombardia. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il professore di Microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; il leader di Azione Carlo Calenda; il magistrato Piercamillo Davigo e i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Federica Angeli e Francesco Borgonovo. Nel corso della serata poi due interviste agli scrittori Nicola Lagioia e Dacia Maraini e un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

