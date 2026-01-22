Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 22 gennaio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 22 gennaio 2026

Questa sera, giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 22 gennaio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi. Corrado Formigli è andato in Groenlandia a raccontare la polveriera di ghiaccio e il rischio di una guerra tra USA e NATO. Si parlerà poi del forum di Davos e dell’allarme sicurezza in Italia. Parteciperanno alla puntata l’ex premier Paolo Gentiloni; il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; la politologa e scrittrice Arianna Farinelli; la storica dell’Università Tor Vergata di Roma Michela PonzaniLucia Annunziata (PD); Riccardo Molinari (Lega); il Sindaco di Benevento Clemente Mastella e i giornalisti Italo Bocchino e Alessandro De Angelis. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
