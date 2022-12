Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 22 dicembre 2022

Questa sera, giovedì 22 dicembre 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 22 dicembre 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera andrà in onda una puntata speciale dal titolo I Vincerè, un’inchiesta esclusiva che mette sotto i riflettori la scalata di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Il Paese che ha votato la prima donna Premier, le sue direttrici politiche e i primi provvedimenti. Un racconto filmato di questi ultimi mesi che prende avvio dalla campagna elettorale passando per la vittoria di Meloni e la formazione della squadra. Una puntata speciale nel corso della quale, tramite i reportage e le inchieste della redazione di Corrado Formigli, saranno approfonditi gli approcci di questo nuovo Governo a diritti ed economia, reddito di cittadinanza, guerra in Ucraina, crisi energetica e conti dell’Italia col proprio passato. Non sono stati annunciati chi saranno gli ospiti.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.