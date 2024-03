Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 21 marzo 2024

Questa sera, giovedì 21 marzo 2024, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 21 marzo 2024, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Il programma stasera propone due reportage esclusivi. Uno dal Donbass, con il racconto della guerra in Ucraina. E l’altro tra le frange neonaziste tedesche che infiltrano il partito AFD. Tra gli ospiti, il regista Paolo Virzì; Michele Serra; l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano; le scrittrici Barbara Alberti e Ginevra Bompiani; la politologa Nadia Urbinati; l’avvocata Annamaria Bernardini De Pace; Marwa Mahmood (PD); Paolo Romano (PD); il Presidente della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei e i giornalisti Francesco Cancellato, Tonia Mastrobuoni, Christian Raimo e Cecilia Sala.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.