Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 21 aprile 2022

Questa sera, giovedì 21 aprile 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 21 aprile 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

L’assedio e la resistenza di Mariupol, la città martire messa a ferro e fuoco dall’offensiva russa, raccontati con un nuovo reportage dell’inviato Gabriele Micalizzi. L’analisi della nuova fase del conflitto, che vede l’esercito di Putin rinunciare alla conquista del centro di potere di Kiev per impegnarsi totalmente a imporre le propria egemonia sui territori del Donbas, da usare come “trofeo” nella parata del 9 maggio, giorno in cui Mosca celebra la vittoria su nazisti nella Seconda guerra mondiale. La guerra raccontata dal campo sarà al centro della nuova puntata di Piazzapulita, in onda questa sera giovedì 21 aprile 2022 dalle 21.15 su La7. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: l’ex capo stratega dell’amministrazione Trump, Steve Bannon; il giudice emerito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese e i giornalisti Mario Calabresi, Alberto Negri e Cecilia Sala. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.