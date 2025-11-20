Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 20 novembre 2025

Questa sera, giovedì 20 novembre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 20 novembre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera parteciperanno alla puntata Michele Serra; il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri; l’ex Premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi; il giornalista e conduttore di diMartedì Giovanni Floris; il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato e il giornalista e conduttore radiofonico di Radio24 Sebastiano Barisoni. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini. Tra i temi la corsa per le Regionali, la manovra economica tra condoni, propaganda e dati reali. Poi lo scontro sulla riforma della giustizia.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.