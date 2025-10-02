Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:51
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 2 ottobre 2025

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 2 ottobre 2025

Questa sera, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 2 ottobre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui: la Flotilla tra consenso popolare e attacchi del governo e il piano Trump per Gaza. Nel corso della serata, inoltre, una nuova inchiesta sui rapporti commerciali Italia-Israele. Parteciperanno alla puntata la giornalista del The Atlantic Anne Applebaum; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri; il Rettore dell’Università per Stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari; la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia; i giornalisti Marianna Aprile, Maurizio Molinari, Italo Bocchino e Alessandra Sardoni. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / La ricetta della felicità streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 21esima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / La ricetta della felicità streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 21esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 21esima puntata
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 ottobre 2025
TV / L’uomo d’acciaio: tutto quello che c’è da sapere sul film di Superman
TV / The Mauritanian: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Perché David Parenzo non conduce L’Aria che tira oggi, 2 ottobre 2025: il motivo
TV / Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: Il commissario Montalbano, Io canto family, San Andreas
TV / Io canto family 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla terza puntata
Ricerca