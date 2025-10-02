Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 2 ottobre 2025

Questa sera, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 2 ottobre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui: la Flotilla tra consenso popolare e attacchi del governo e il piano Trump per Gaza. Nel corso della serata, inoltre, una nuova inchiesta sui rapporti commerciali Italia-Israele. Parteciperanno alla puntata la giornalista del The Atlantic Anne Applebaum; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri; il Rettore dell’Università per Stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari; la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia; i giornalisti Marianna Aprile, Maurizio Molinari, Italo Bocchino e Alessandra Sardoni. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.